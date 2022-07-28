Какие правила питания нужно соблюдать, чтобы избежать инфаркта

Ишемия — одна из самых частых причин преждевременной смерти в мире. При этом профилактика всерьёз снижает риск этой патологии.

Врач рассказал, что профилактировать CCЗ нужно в первую очередь с помощью гипохолестериновой диеты. При таком рационе предпочтение отдают рыбе, индейке, кролику; увеличивают потребление фруктов и овощей, добавляют в регулярный рацион продукты из зерновых культур.

Для приготовления повседневной еды, заправки салатов используется оливковое, рапсовое, кукурузное, подсолнечное масло. «При этом общее содержание жиров не должно превышать 30% от суточной калорийности рациона, а насыщенные жиры должны составлять не более 1/3 всех потребляемых жиров», — уточнил кардиолог.

Важно соблюдать потребление соли — не более 5 граммов в день. Также стоит ограничить в рационе колбасные и хлебобулочные изделия, так как это продукты со «скрытой» солью.

Разумеется необходимо отказаться от курения и алкоголя.

Османов порекомендовал соблюдать удобные режимы физической активности. Например, это могут быть аэробные нагрузки средней интенсивности, по 30 минут в день пять раз в неделю, или 150 минут в неделю интенсивной физической активности или комбинация. Не менее важно избегать длительного стресса.

Один из необходимых факторов — контроль артериального давления. Уровень АД необходимо поддерживать в пределах 120–130/80 мм ртутного столба, а также поддерживать уровень гликированного гемоглобина, должно быть 6–6,5%.

Также необходимо решить проблему избыточного веса. Норма индекса массы тела — до 24,9. Если определяется 25–29, это говорит о том, что человек страдает ожирением.

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