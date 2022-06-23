Какие препараты могут нарушить работу сердца

Врач подчеркнул, что в случае аритмии не всегда стоит пить лекарства, потому что можно сделать хуже. Вместо помощи можно допустить передозировку, что приведёт к ещё большему нарушению работы сердца.

«Неправильная дозировка очень опасна. Чаще всего, когда врач видит, что аритмия доставляет человеку лишь некоторые неудобства, он старается не давать лекарства. Это попытка удержать нормальный синусовый ритм. Употребление медикаментов в таких случаях может нанести ещё больший вред сердцу», — предупредил Александр Мясников.

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