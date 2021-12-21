Какие продукты благотворно влияют на работу кишечника

Наряду с бобовыми Али настоятельно рекомендует включить в свой рацион больше ягод. Потому что они являются хорошим источником клетчатки и богаты антиоксидантами и витамином С.



Диетолог Мари Рагглс считает, что не стоит забывать и про ферментированные продукты. Они существенно помогают здоровью кишечника. Это может быть простой йогурт из цельного молока, мисо или ферментированный овощ, например – квашеная капуста.



К тому же, она утверждает, что чем шире спектр растений, которые мы едим, тем разнообразнее наши кишечные бактерии, что является показателем хорошего состояние кишечника.