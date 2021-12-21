Какие продукты благотворно влияют на работу кишечника

Какие продукты благотворно влияют на работу кишечникаИ которые легко найти
Фасоль и бобовые - отличное дополнение к вашему рациону, если вы хотите иметь здоровый кишечник, по словам диетолога Лауры Али.
Нут, черная фасоль, обычная фасоль и чечевица - отличные источники клетчатки, которая работает на протяжении всего желудочно-кишечного тракта и помогает пищеварению, взаимодействуя с пробиотиками
Наряду с бобовыми Али настоятельно рекомендует включить в свой рацион больше ягод. Потому что они являются хорошим источником клетчатки и богаты антиоксидантами и витамином С.
Диетолог Мари Рагглс считает, что не стоит забывать и про ферментированные продукты. Они существенно помогают здоровью кишечника. Это может быть простой йогурт из цельного молока, мисо или ферментированный овощ, например – квашеная капуста.
К тому же, она утверждает, что чем шире спектр растений, которые мы едим, тем разнообразнее наши кишечные бактерии, что является показателем хорошего состояние кишечника.