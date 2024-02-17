Какие продукты богаты коллагеном и помогут сохранить молодость

Опубликовано 17 февраля 2024, 04:29
1 мин.
Какие продукты богаты коллагеном и помогут сохранить молодостьВыработка коллагена организмом снижается после 35 лет
Инструктор по биохакингу, эксперт в области омоложения, долголетия, повышения эффективности мозга Галина Хусаинова рассказала, какие продукты содержат коллаген и помогут продлить молодость.
© Ferra.ru
Эксперт отметила, что природный коллаген, содержащийся в организме, после 35 лет вырабатывается всё меньше, что отражается на коже: появляются морщины, кожа теряет былую упругость. Чтобы получать коллаген из продуктов, нужно добавить в рацион белое мясо, рыбу, яйца. Хорош и растительный белок: морская капуста, семена подсолнуха, тыквы, конопли, миндаль.
В качестве источника антиоксидантов и ферментной базы специалист порекомендовала употреблять фрукты и ягоды: чёрную смородину, малину, клубнику, апельсины, грейпфрут, киви, манго.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.