Какие продукты богаты коллагеном и помогут сохранить молодость

Эксперт отметила, что природный коллаген, содержащийся в организме, после 35 лет вырабатывается всё меньше, что отражается на коже: появляются морщины, кожа теряет былую упругость. Чтобы получать коллаген из продуктов, нужно добавить в рацион белое мясо, рыбу, яйца. Хорош и растительный белок: морская капуста, семена подсолнуха, тыквы, конопли, миндаль.

В качестве источника антиоксидантов и ферментной базы специалист порекомендовала употреблять фрукты и ягоды: чёрную смородину, малину, клубнику, апельсины, грейпфрут, киви, манго.

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