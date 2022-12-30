Какие продукты делают вкус сигарет противным и помогают бороться с курением

Не только фармакотерапия — использование никотиновых пластырей и таблеток — может подтолкнуть к отказу от курения, но и изменение рациона. По словам специалиста, нужно включить в рацион некоторые продукты, которые помогут сделать вкус табака противным.

Гамбарян назвала сыры, рыбу, фрукты, овощи. Стоит сократить употребление мяса, а вовсе исключить — газированные, сладкие, алкогольные напитки, а также кофе. Эти продукты могут спровоцировать тягу к сигаретам.

Кроме продуктов в борьбе с курением могут помочь палочки из моркови, сельдерея, огурца или семечки. С их помощью можно занять руки, чтобы не тянуться к сигаретам.

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