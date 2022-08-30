Какие продукты должны быть всегда под рукой, чтобы бороться с лишним весом с пользой для здоровья

Врач порекомендовала сформировать здоровый рацион, в том числе с добавлением этих продуктов. Обязательной для регулярного употребления врач назвала чернику. В ней много клетчатки и мало калорий, но при этом человек будет чувствовать себя сытым.

Также важным продуктом худеющих должна быть красная или любая другая жирная рыба. В ней множество полезных веществ, жиры, белок. Есть рыбу врач порекомендовала как минимум два раза в неделю. Можно есть свежую, слабосолёную или запечённую.

Третьим обязательным продуктом являются овощи. Минимум калорий, максимум клетчатки и антиоксидантов. Это, по словам Янг, «то что нужно». Есть овощи можно практически в любом виде, хранить в этом числе с помощью заморозки. Главное, не жарить.

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