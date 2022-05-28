Какие продукты — главные враги диеты

По словам диетолога, дело не в конкретных продуктах, а в усилителях вкуса. Это соль и глутамат натрия.

В натуральном виде натрий содержится в виде соли глутаминовой кислоты — в свежеприготовленных продуктах. В добавленное виде — в консервах и полуфабрикатах.

Врач отметила, что напитки тоже могут сильно стимулировать аппетит. Чтобы этого избежать, стоит отказаться от всех видов газировок и свежевыжатых соков.

«Даже запах жареного шашлыка побуждает нас съесть больше обычного. А колбасные изделия, фастфуд и чипсы напичканы этим усилителем вкуса. Я советую избегать этой соли и максимально сократить её потребление», — подчеркнула Соломатина.

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