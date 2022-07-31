Какие продукты изнашивают сосуды головного мозга и приводят к инсульту

В целом это продукты, содержащие быстрые углеводы: хлеб, хлебобулочные изделия, макароны, сладкая выпечка и кондитерские изделия. Кроме них нужно следить за объёмом потребления моркови, отварного картофеля, свёклы.

Причина инсульта часто заключается в избытке веса, который является следствием злоупотребления перечисленными продуктами.

«К инсульту приводит в основном избыток веса, который формируется как следствие использования рафинированных продуктов с низкой питательной ценностью, с высокой калорийностью, где в составе избыток жира в сочетании с сахаром, солью», — предупредила врач.

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