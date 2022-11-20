Какие продукты, кроме лука и чеснока, нужно есть для борьбы с бактериями

В сезон простуд можно есть чернослив, горчицу, клюкву и хурму.

По словам врача, чернослив содержит гидротартрат калия — вещество, обладающее выраженным бактерицидным эффектом. Поэтому чернослив добавляют в фарш — так продукт дольше сохранится.

Горчица богата фитонцидами, которые активно подавляют размножение патогенов — и бактерий, и вирусов.

В клюкве содержатся фенольные соединения, способствующие борьбе не только с возбудителями инфекций, но и с их тяжёлым последствием — золотистым стафилококком. Отмечается, что эта болезнь становится причиной осложнений при простудах и инфекционных заболеваниях.

В хурме содержатся танины — дубильные вещества, обладающие противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами.

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