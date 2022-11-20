Какие продукты, кроме лука и чеснока, нужно есть для борьбы с бактериями

Какие продукты, кроме лука и чеснока, нужно есть для борьбы с бактериямиВрач назвала четыре продукта
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о пользе четырёх продуктов, которые, как лук и чеснок, тоже обладают бактерицидным эффектом.
В сезон простуд можно есть чернослив, горчицу, клюкву и хурму.
По словам врача, чернослив содержит гидротартрат калия — вещество, обладающее выраженным бактерицидным эффектом. Поэтому чернослив добавляют в фарш — так продукт дольше сохранится.
Горчица богата фитонцидами, которые активно подавляют размножение патогенов — и бактерий, и вирусов.
В клюкве содержатся фенольные соединения, способствующие борьбе не только с возбудителями инфекций, но и с их тяжёлым последствием — золотистым стафилококком. Отмечается, что эта болезнь становится причиной осложнений при простудах и инфекционных заболеваниях.
В хурме содержатся танины — дубильные вещества, обладающие противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.