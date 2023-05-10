Какие продукты могут «свести с ума», если человек подвержен паническим атакам

Какие продукты могут «свести с ума», если человек подвержен паническим атакамВрач предупредила об опасности при таких состояниях кофе и алкоголя
Врач-кардиолог, кардиопсихолог Анна Кореневич назвала продукты, которые опасно усиливают присутствующие тревожные состояния у людей, подверженных паническим атакам.
Самыми опасными катализаторами являются кофе и, особенно, алкоголь. К таким продуктам относятся и некоторые приправы.
Врач объяснила, что кофе и приправы действуют по механизму стимуляции симпатической нервной системы, приводя к усилению паники. При этом кофе на самом деле ничего не стимулирует, а «достаёт» энергию из клеток.
Мои пациенты довольно часто рассказывают историю, что первый приступ панической атаки они пережили на следующий день после употребления большого количества алкоголя.
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