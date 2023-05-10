Какие продукты могут «свести с ума», если человек подвержен паническим атакам

Самыми опасными катализаторами являются кофе и, особенно, алкоголь. К таким продуктам относятся и некоторые приправы.

Врач объяснила, что кофе и приправы действуют по механизму стимуляции симпатической нервной системы, приводя к усилению паники. При этом кофе на самом деле ничего не стимулирует, а «достаёт» энергию из клеток.