Какие продукты на праздничном столе самые вредные

Так, в списке самых вредных продуктов на праздничном столе оказались майонез, колбаса, сосиски, готовый фарш и прочие полуфабрикаты. Также навредить здоровью могут мясные, рыбные и овощные консервы и крабовые палочки.

Что касается альтернатив, то вместо майонеза можно использовать йогурт, сметану или густой мацони. При выборе сыров специалист порекомендовала остановить свой выбор на более легких сортах, в числе которых адыгейский, брынза и тофу.

Воздержаться стоит от солений и острых соусов, так как из-за них у человека нарастает чувство голода и жажды.

“Переев их, можно выпить много жидкости. Организму будет непросто справиться с большим объемом жидкости, да еще при обильном употреблении пищи”, — отметила Муравская.

Также нутрициолог посоветовала не есть картофель, жирные сорта мяса, салаты с сухариками и чипсами, белый хлеб и прочие содержащие пшеницу продукты.

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