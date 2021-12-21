Какие продукты на праздничном столе самые вредные

Какие продукты на праздничном столе самые вредныеОт картофеля до майонеза
Так, в списке самых вредных продуктов на праздничном столе оказались майонез, колбаса, сосиски, готовый фарш и прочие полуфабрикаты. Также навредить здоровью могут мясные, рыбные и овощные консервы и крабовые палочки.
Что касается альтернатив, то вместо майонеза можно использовать йогурт, сметану или густой мацони. При выборе сыров специалист порекомендовала остановить свой выбор на более легких сортах, в числе которых адыгейский, брынза и тофу.
Воздержаться стоит от солений и острых соусов, так как из-за них у человека нарастает чувство голода и жажды.
“Переев их, можно выпить много жидкости. Организму будет непросто справиться с большим объемом жидкости, да еще при обильном употреблении пищи”, — отметила Муравская.
Также нутрициолог посоветовала не есть картофель, жирные сорта мяса, салаты с сухариками и чипсами, белый хлеб и прочие содержащие пшеницу продукты.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.