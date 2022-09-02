Какие продукты нельзя сочетать, если не хотите заработать болезни артерий

По словам врача, нельзя сочетать красное мясо и соль. Кроме того, что это ведёт к развитию болезней артерий, прежде всего атеросклероза, но ещё и провоцирует развитие заболеваний желудка.

Также нельзя одновременно есть жирную, сладкую и солёную пищу. Еды, которая одновременно была бы солёной, жирной и сладкой, в природе не существует. Такой рацион может привести к нарушению обменных процессов.

«Также это сочетание способствует развитию гипертонии и желудочных заболеваний — гастритов и язв. Последнее связано с тем, что подобная пища мощно стимулирует секрецию желудка, что увеличивает риск развития желудочных болезней», — отметил Гинзбург, говоря о сочетании мяса и соли.

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