Какие продукты новогоднего застолья помогут избежать отравления алкоголем

04:04, 30 декабря 2023
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Какие продукты новогоднего застолья помогут избежать отравления алкоголемСреди них говядина и морепродукты
Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал о продуктах, которые помогут избежать отравления.
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По словам врача, если употребления алкоголя не избежать, следует закусывать говядиной, сельдью, печенью, устрицами, моллюсками, пшеничными зародышами, морковью, горохом, луком, шпинатом и орехами. Все эти продукты объединяет содержание цинка и витаминов группы В.
Также Белоусов напомнил, что пить нельзя на голодный желудок, употреблять алкоголь следует не часто и маленьким глотками. Также следует пить «не более двух напитков в течение одного мероприятия».
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