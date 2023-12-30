Какие продукты новогоднего застолья помогут избежать отравления алкоголем

По словам врача, если употребления алкоголя не избежать, следует закусывать говядиной, сельдью, печенью, устрицами, моллюсками, пшеничными зародышами, морковью, горохом, луком, шпинатом и орехами. Все эти продукты объединяет содержание цинка и витаминов группы В.

Также Белоусов напомнил, что пить нельзя на голодный желудок, употреблять алкоголь следует не часто и маленьким глотками. Также следует пить «не более двух напитков в течение одного мероприятия».

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