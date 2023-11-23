Какие продукты нужны нашему организму в зимнее время

Специалист посоветовала есть баранину за счёт белка и специфических полезных жиров, формирующихся в силу рациона животных, в который входят травы и корнеплоды. Зимой для человеческого организма важно и гемовое железо, источник которого — говяжий язык, равно как и животного холестерина. Также полезно сало — 10-20 граммов в сутки.

Полезно и топлёное масло, в котором содержатся витамины А и Е, ненасыщенные жирные кислоты, включая линолевую, которая влияет на правильное формирование и рост клеток. В топлёном масле также нет окисленного холестерина.

Нутрициолог отметила, что животные жиры важны человеку из-за улучшения синтеза сурфактанта — вещества, защищающего дыхательные пути от попадания патогенов.

Кроме того, полезны костные бульоны с избытком в них коллагена, минералов и аминокислот, и эти продукты легко устаиваются.

Также в зимний рацион стоит включить болгарский перец, мандарины, апельсины и лимоны — продукты, богатые витамином С.

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