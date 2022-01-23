Какие продукты полны витаминов для хорошей работы мозга

Какие продукты полны витаминов для хорошей работы мозгаИ откуда получить много витаминов
Как объяснила Макиша, качество работы мозга напрямую зависит от кровообращения в сосудах, потому что с его помощью в мозг поступают кислород и питательные вещества.
По ее словам, микроэлементы, которые защищают наши сосуды содержатся в ягодах, фруктах, овощах.
В том числе витамины А, C и Е. Они защищают сосудистую стенку и профилактируют старческие заболевания мозга, такие как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и другие
По словам диетолога, в день требуется съедать не менее 500 грамм свежих овощей, фруктов и ягод, а также не забывать про витамин С, который можно получить из киви, сладкого красного перца, черной смородины и отвара шиповника.
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