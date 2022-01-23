Какие продукты полны витаминов для хорошей работы мозга

Как объяснила Макиша, качество работы мозга напрямую зависит от кровообращения в сосудах, потому что с его помощью в мозг поступают кислород и питательные вещества.

По ее словам, микроэлементы, которые защищают наши сосуды содержатся в ягодах, фруктах, овощах.