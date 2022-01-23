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Какие продукты полны витаминов для хорошей работы мозга

И откуда получить много витаминов
Врач-диетолог Марина Макиша рассказала от чего зависит качество работы мозга и откуда получить нужные ему витамины.
Какие продукты полны витаминов для хорошей работы мозга

Как объяснила Макиша, качество работы мозга напрямую зависит от кровообращения в сосудах, потому что с его помощью в мозг поступают кислород и питательные вещества.

По ее словам, микроэлементы, которые защищают наши сосуды содержатся в ягодах, фруктах, овощах.

В том числе витамины А, C и Е. Они защищают сосудистую стенку и профилактируют старческие заболевания мозга, такие как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и другие

Марина Макиша
Врач-диетолог

По словам диетолога, в день требуется съедать не менее 500 грамм свежих овощей, фруктов и ягод, а также не забывать про витамин С, который можно получить из киви, сладкого красного перца, черной смородины и отвара шиповника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Москва 24
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