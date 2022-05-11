Какие продукты помогут проснуться, как кофе

Врач посоветовала есть по утрам продукты c высоким содержание белка, например, яйца. В яйцах содержится полноценный белок, который придаст утром энергичности, а в желтке содержится холин, предшественник ацетилхолина, ускоряющего передачу нервных импульсов.

Если в утренний напиток добавить корицу, это поможет усвоить глюкозу и быстро проснуться. Также утром можно есть в меру чёрный шоколад и пить какао. Содержащийся в них кофеин поможет взбодриться.

Также Соломатина посоветовала добавить в утренний рацион ананас, сухофрукты и цветную капусту: в этих продуктах высокий уровень различных полезных веществ. Кроме того, диетолог порекомендовала есть продукты, богатые пищевыми волокнами: овощи, цельнозерновой хлеб и крупы.

Если у человека проблемы с щитовидной железой, утром помогут продукты, богатые йодом. Это жирная рыба, водоросли ламинария или морская капуста, грецкие орехи и семена киноа.

Также важным Соломатина назвала употребление кисломолочных продуктов. Они участвуют в регуляции многих важных процессов в организме и восстанавливают микрофлору кишечника.

Также врач посоветовала употреблять пищу, содержащую витамин D. Его дефицит вызывает слабость и сонливость. Витамин D в избытке содержится в жирной рыбе и печени трески.

А тонус в течение дня придадут продукты с витамином С. Это квашеная капуста, крыжовник, зелёные яблоки и цитрусовые. И в них много клетчатки.

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