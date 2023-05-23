Какие продукты помогут снизить риск тромбоза

Речь идёт о хурме, чёрной фасоли, миндале и зелёных овощах. В хурме высокий уровень антиоксидантов и флавоноидов, благодаря которым ягода разжижает кровь, профилактирует образование тромбов, укрепляет стенку сосудов и нормализует уровень холестерина в крови.

Чёрная фасоль, миндаль и зелёные овощи — продукты, которые непосредственно влияют на уровень липидов в крови и тоже снижают холестерин. Также эти продукты предотвращают возникновение сердечно-сосудистых и цереброваскулярных болезней.

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