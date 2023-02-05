Какие продукты помогут сохранить здоровье зубов

Врач порекомендовала употреблять сыр, поскольку среди молочных продуктов в нём наибольшее количество кальция, необходимого для крепких зубов. Причём сыр нужно есть перед кислой пищей: образуется питательная плёнка, защищающая эмаль. Также кальций содержится в кунжуте, а в желтке — витамин D, необходимый для усвоения этого минерала.

Маруфиди рассказала о пользе для зубов морепродуктов — они должны быть в рационе. Это скумбрия, треска, минтай, лосось: в этих сортах рыбы высокий уровень фтора — важного элемента для здоровья зубов. Нужно, чтобы в организм поступал фосфор, высокий уровнь которого в жирных сортах мяса и рыбы. К тому же в жирных сортах мяса и рыбы содержатся необходимые организму жирные кислоты Омега-3, которые снижают уровень воспалительных и разрушающих процессов, делая дёсна более крепкими.

Необходимо также регулярно употреблять зелень, содержащую витамины D и С. Кроме того, витамин С — антиоксидант, укрепляющий сосуды и уменьшающий воспаление. Это вещество способствует выработке коллагена, предупреждающего болезни пародонта. Листовые продукты помогают тщательно очищать зубы и дёсна.

По слова стоматолога, сельдерей, огурцы и морковь особенно полезны для зубов детей, потому что способствуют формированию прикуса. К тому же, они богаты витаминами А и D, стимулируют образование слюны и улучшают омываемость поверхности зубов. А орехи, хлебные изделия из муки грубого помола, соя способствуют физиологической очищаемости зубов.

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