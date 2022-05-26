Какие продукты помогут уберечься от рака поджелудочной железы

Для профилактики рака сельдерей подходит, благодаря содержащемуся в нём флавоноиду лютеолину. Продукт на 95% состоит из воды, поэтому в случае необходимости поможет восполнить суточную норму потребления жидкости.

Арбуз также хороший помощник в борьбе с обезвоживанием. Эта ягода на 92% состоит из воды, содержит важные для организма антиоксиданты и ликопин, витамины А, В6 и С. Но в арбузе высок уровень фруктозы, поэтому ягодой увлекаться нельзя.

Помидоры нужно есть как можно более сочные. В них также высокий уровень ликопина. В томатах это вещество активно влияет на организм, снижает риск хронических заболеваний и бережёт от преждевременного старения.

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