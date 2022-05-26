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Какие продукты помогут уберечься от рака поджелудочной железы

Посоветовали учёные
Учёные из Университета Иллинойса провели исследование, согласно которому для профилактики рака, особенно поджелудочной железы, нужно есть сельдерей. Но этот продукт поможет и для борьбы с обезвоживанием.
Какие продукты помогут уберечься от рака поджелудочной железы

Для профилактики рака сельдерей подходит, благодаря содержащемуся в нём флавоноиду лютеолину. Продукт на 95% состоит из воды, поэтому в случае необходимости поможет восполнить суточную норму потребления жидкости.

Арбуз также хороший помощник в борьбе с обезвоживанием. Эта ягода на 92% состоит из воды, содержит важные для организма антиоксиданты и ликопин, витамины А, В6 и С. Но в арбузе высок уровень фруктозы, поэтому ягодой увлекаться нельзя.

Помидоры нужно есть как можно более сочные. В них также высокий уровень ликопина. В томатах это вещество активно влияет на организм, снижает риск хронических заболеваний и бережёт от преждевременного старения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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