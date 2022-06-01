Какие продукты приводят к болезням жёлчного пузыря

Основным фактором, влияющим на развитие болезней жёлчного пузыря, являются пищевые традиции и привычки в семье. Если на завтрак подаются жирные блюда, и в целом люди предпочитают жирную пищу, то они постоянно получают избыток холестерина — главного врага жёлчного пузыря. В подобных случаях камни в желчи могут быть не только у взрослых, но и у детей.

Несмотря на негативное влияние холестерина на жёлчный пузырь, нельзя впадать в другую крайность — отказываться от жира вообще. Именно жир способствует формированию защитной оболочки клеток и нервов, благодаря ему образуются гормоны.

«Но если мы съедаем жира слишком много, организм пытается избавиться от него: он скидывает его в желчь, а желчь выделяет в кишечник, чтобы он вышел. Но при перегрузе из-за избытка холестерина изменяется консистенция желчи, и он начинает откладываться на стенках пузыря, тогда могут образовываться камни», — предупредил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.