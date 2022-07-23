Какие продукты профилактируют сгущение крови

По этой причине в рационе должны быть продукты, которые профилактируют сгущение крови. Это шпинат, зелень, вишня, черноплодная рябина, жирная рыба, чеснок, морская капуста, морепродукты. Также нужно есть грейпфрут, дыню, помидоры.

Само собой, никто не отменял физическую активность и спорт, способствующие разжижению крови.

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