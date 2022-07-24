Какие продукты самые полезные для мозга

Эти продукты хороши и для профилактики обострений при существующих болезнях мозга, а также в случае риска развития болезни Альцгеймера. Такими свойствами обладают черника, орехи, шпинат, рыба, индейка, оливковое масло.

Вредными продуктами, от которых нужно отказаться как можно быстрее, являются алкоголь, жирное мясо, особенно красное. После 50-60 лет от алкоголя стоит отказаться полностью.

«Нужно употреблять индейку, рыбу, шпинат, немного орехов в день. Например, 3–5 орешков. Оливковое масло также полезно», — объяснила врач.

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