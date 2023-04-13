Какие продукты убирают из организма вредные вещества в процессе пищеварения

Врач отметила, что печёные яблоки хороши наличием активного пектина — растворимой клетчатки, способствующей снятию воспаления в кишечнике и очищающей организм от шлаков. Печёные яблоки — эффективный сорбент, также они улучшают перистальтику кишечника. Продукт косвенно помогает похудеть.

Второй продукт, полезный для кишечника, — шампиньоны. В них большое количество грибной клетчатки, которая является мощным абсорбирующим средством и при этом практически не всасывается в ЖКТ и идёт по толстому кишечнику. В процессе переваривания шампиньоны сорбируют множество токсинов и вредных веществ, скапливающихся в кишечнике, и выводят их из организма.

Диетолог подчеркнула, что шампиньоны улучшают перистальтику кишечника. К тому же клетчатка — источник питания для бактерий, поэтому шампиньоны полезны для поддержания бифидо- и лактобактерий в толстом кишечнике. И шампиньоны — хорошее средство для похудения.