Какие продукты убирают из организма вредные вещества в процессе пищеварения

Какие продукты убирают из организма вредные вещества в процессе пищеваренияИ помогают похудеть
Врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала о продуктах, наиболее полезных для толстого кишечника. Это печёные яблоки и шампиньоны.
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Врач отметила, что печёные яблоки хороши наличием активного пектина — растворимой клетчатки, способствующей снятию воспаления в кишечнике и очищающей организм от шлаков. Печёные яблоки — эффективный сорбент, также они улучшают перистальтику кишечника. Продукт косвенно помогает похудеть.
Второй продукт, полезный для кишечника, — шампиньоны. В них большое количество грибной клетчатки, которая является мощным абсорбирующим средством и при этом практически не всасывается в ЖКТ и идёт по толстому кишечнику. В процессе переваривания шампиньоны сорбируют множество токсинов и вредных веществ, скапливающихся в кишечнике, и выводят их из организма.
Диетолог подчеркнула, что шампиньоны улучшают перистальтику кишечника. К тому же клетчатка — источник питания для бактерий, поэтому шампиньоны полезны для поддержания бифидо- и лактобактерий в толстом кишечнике. И шампиньоны — хорошее средство для похудения.
Пектин сорбирует и выводит из организма все вредные вещества, поэтому печёные яблоки улучшают перистальтику кишечника, помогают справляться с запорами, обладают сорбирующими свойствами и косвенно помогают худеть.
И нужно сказать, что для худеющих шампиньоны — просто идеальный продукт в том плане, что у них практически отсутствует калорийность. Основой шампиньонов является грибная клетчатка, поэтому белка в них мало и он не усваивается в организме. Вся калорийность шампиньонов представлена только клетчаткой, которая, как известно, не переваривается и не всасывается в желудочно-кишечном тракте. К тому же в шампиньонах не содержатся жиры и углеводы.
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