Фитнес и здоровье
21:42, 15 февраля 2023
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Какие продукты улучшают обмен веществ

Рассказал гастроэнтеролог

Гастроэнтеролог рассказал, что овощи и рыба — продукты, улучшающие обмен веществ. Врач-гастроэнтеролог филиала клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев рассказал, какие продукты и режим помогут улучшить обмен веществ.

Какие продукты улучшают обмен веществ

Фото: Goodfon.com

По словам врача, нарушение обмена веществ — развитие сахарного диабета, ожирения и артериальной гипертензии. При этом справиться с такими болезнями и, главное, не допустить их возникновения достаточно просто: нужно регулярно употреблять определённые продукты и вести физически активный образ жизни.

Якушев отметил, что метаболизм улучшается благодаря большому количество овощей. В результате уменьшается калорийность пищи и улучшается обменный процесс за счёт содержащихся в овощах витаминов и антиоксидантов.

Рыба для метаболизма полезна за счёт омега и жирных кислот, улучшающих обмен веществ и уменьшающих количество холестерина в крови, что способствует снижению веса.

Также в рацион стоит добавлять преимущественно продукты с низким гликемическим индексом: нежирные сорта мяса, горький шоколад и фрукты. Но последние два продукта нужно употреблять с осторожностью.

Ну и, конечно, следует сократить потребление сладкого: такие продуты ухудшают метаболизм из-за содержащихся в них углеводов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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