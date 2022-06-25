Какие продукты ускоряют метаболизм и приводят к ожирению

Специалист подчеркнул, что это приведёт к обратному эффекту, так как «тема с замедлением и ускорением метаболизма с помощью еды» не работает. По словам, Гинзбурга, это не научный подход.

Он отметил, что продукты, которые ускоряют метаболизм существуют, это кофе и некоторые специи. Но после их употребления значительно усиливается чувство голода, в силу чего можно съесть чрезмерное количество еды.

По словам эксперта, чтобы похудеть, нужно искать не «волшебную» таблетку, а ограничить употребление сладких и жирных блюд.

«После приёма пищи со специями немного иначе образуются молекулы, богатые энергией, из-за чего происходит потеря тепла, потеря энергии. Но кофе и специи дают незначительное ускорение расхода энергии, а при этом сильно повышают аппетит, что может привести к употреблению большего количества еды», — рассказал Гинзбург.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.