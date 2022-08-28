Какие продукты восстанавливают кожу после воздействия солнца

Негативное влияние солнца на кожу обусловлено тем, что ультрафиолет глубоко проникает и разрушает коллаген, необходимый для нормального состояния кожи. И чтобы восстановить уровень коллагена, необходимо получать белки из пищи животного происхождения.

А кроме них — витамины D и С, магний, кальций, железо, цинк и медь. Брыкин также отметил, что витамин D в избытке содержится в печени трески, лососе, консервированном тунце и куриных яйцах. Витамин C — в шиповнике, клюкве, квашеной капусте, болгарском перце, чёрной смородине, облепихе, помидорах, петрушке, цитрусовых.

На коллаген также негативно влияет кортизол — гормон стресса. Когда человек испытывает изнурительные физические нагрузки, нервничает, голодает, плохо спит, тогда происходит сбой при выработке коллагена, что негативно отражается на состоянии кожи. Для снижения кортизола нужно спать не менее 7,5 часов, ложиться не позже 23 часов.

«Проникая глубоко в кожу, ультрафиолетовое излучение от солнца активирует производство ферментов, которые его расщепляют. Для синтеза коллагена организму нужны белки из пищи животного происхождения, витамины С и D, а также магний, кальций, железо, цинк и медь. Чтобы эти вещества поступали в организм, необходимо разнообразно и рационально питаться», — рассказал врач о средствах восстановления коллагена.

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