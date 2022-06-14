Какие продукты вредно есть вместе с творогом

Специалист отметила, что творог не такой лёгкий для пищеварения продукт, как считается. Его не стоит сочетать с мясом и яйцом, особенно если речь идёт о слабом пищеварительном тракте.

Творог хорошо сочетается со свежей зеленью, овощами, сухофруктами. Но лучше при этом избегать сахара.

«Творог, как правило, казеиновый продукт. Не сказать, что он прямо лёгок для переваривания. Достаточно сложно будет слабому пищеварительному тракту, а тут мы добавим, условно говоря, кусок жареной баранины. Организму совсем тяжело: ему эту баранину надо переваривать, она сложная, а тут ещё творог», — предупредила врач.

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