Какие продукты являются природным обезболивающим

Специалист отметила, что обезболивающим эффектом обладает вода. По словам нутрициолога, вода поможет снять головную боль: нередко голова может разболеться из-за недополучения мозгом кислорода и питательных веществ. «Чтобы этого не происходило, нужно выпить воды и восполнить количество жидкости», — порекомендовала эксперт. Это связано с тем, что многие люди в течение дня не выпивают необходимое количество воды, из-за чего развивается обезвоживание.

Обезболивающим средством является и имбирь. По словам Синько, имбирь поможет снять боль в горле при простуде, притупит ломоту в теле. Имбирь можно употреблять как в виде отвара, так и рассасывать под языком.

Женщинам при болезненной менструации могут помочь орехи, особенно грецкие. Эксперт объяснила, что боль при менструации снимают продукты, богатые магнием. Поэтому важно добавлять такие продукты в рацион перед ПМС.

При метеоризме, урчании в животе, спазмах, что свидетельствует о дисбактериозе, может помочь непастеризованный йогурт.

А при болях в суставах, особенно из-за лишнего веса, нужно есть рыбу. Специалист порекомендовала включать её в рацион два-три раза в неделю.