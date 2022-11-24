Какие сахарозаменители вреднее для здоровья: натуральные или искусственные

По её словам, сахарозаменитель используют при ожирении или диабете. Синтетические не имеют калорий и не повышают гликемический индекс, но на этом их польза заканчивается. Их бессмысленно употреблять для похудения.

К тому же искусственные сахарозаменители нельзя термически обрабатывать — выделяются канцерогены. Кроме того, можно вызвать аллергию, нарушение микробиома кишечника и другие болезни.

Лучше отдать предпочтение натуральным сахарозаменителям — стевии или эритриту. Популярная фруктоза имеет имеет свой минус: избыток этого сахарозаменителя становится жиром, зачастую на внутренних органах.

«Многие синтетические сахарозаменители нельзя использовать термообработанными, поскольку во время этого образуются канцерогенные вещества, которые попадают в организм. Также синтетические сахарозаменители часто вызывают аллергии и другие патологии, нарушают микробиом кишечника, поэтому стоит с ними быть аккуратными. Я бы не рекомендовала в принципе использовать синтетические заменители сахара», — предупредила диетолог.

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