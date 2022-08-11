Какие сезонные ягоды нужно есть для профилактики рака

По словам врача, эти ягоды профилактируют онкологию, могут помочь при бесплодии и улучшают обменные процессы. Богданова назвала чернику, голубику, чёрную смородину, малину и крыжовник.

Она отметила, что черника и голубика — эффективные средства для детоксикации организма, очищения сосудов, кишечника, прекрасно влияют на метаболизм, отчасти они улучшают гормональный фон и могут использоваться для профилактики онкологических заболеваний. В них много клетчатки, они обладают антибактериальными свойствами, полезны для диабетиков.

Малина — известное противопростудное средство, обладает потогонными и антибактериальными свойствами. В ней много витаминов, ягода хорошо снимает головную боль и озноб. Богата салициловой, лимонной и яблочной кислотами, полезных для обмена веществ. Малина помогает сжигать жиры, а на Востоке считается лекарством от бесплодия.

Чёрная смородина богата витамином С, марганцем, серебром, серой и свинцом. Это тоже антибактериальное средство. Эффективно снимает воспаление в горле, в желудке или кишечнике. Эффективно помогает восстановить силы.

Крыжовник полезен для людей, склонных к отёчности, успокаивает кишечник, снимает острую симптоматику желудочно-кишечного расстройства, но при язве желудка крыжовник противопоказан. В этой ягоде много пектина, препятствующего оседанию в организме тяжёлых металлов и радиоактивных веществ. К тому же крыжовник содержит вещества, препятствующие развитию опухолей.

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