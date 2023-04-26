Фитнес и здоровье
01:31, 26 апреля 2023
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Какие симптомы говорят о сгущении крови

Это опасное состояние организма

Врач-гематолог Светлана Бычкова рассказала об основных симптомах сгущения крови.

Специалист объяснила, что выявить это состояние можно при сдаче коагулограммы на свёртываемость крови. К тому же при заборе густая кровь будет сразу сворачиваться.

С точки зрения самочувствия признаком сгущения крови могут быть головная боль, покалывание в пальцах рук, головокружение.

Кроме того, замедляется микроциркуляция крови, что влечёт плохое кровоснабжение сердца, лёгких, почек, из-за чего возрастает риск тромбоза, инфаркта и инсульта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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