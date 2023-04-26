Какие симптомы говорят о сгущении крови

01:31, 26 апреля 2023
1 мин.
Какие симптомы говорят о сгущении кровиЭто опасное состояние организма
Врач-гематолог Светлана Бычкова рассказала об основных симптомах сгущения крови.
Специалист объяснила, что выявить это состояние можно при сдаче коагулограммы на свёртываемость крови. К тому же при заборе густая кровь будет сразу сворачиваться.
С точки зрения самочувствия признаком сгущения крови могут быть головная боль, покалывание в пальцах рук, головокружение.
Кроме того, замедляется микроциркуляция крови, что влечёт плохое кровоснабжение сердца, лёгких, почек, из-за чего возрастает риск тромбоза, инфаркта и инсульта.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Москва 24
Автор:Андрей КадуковТеги:
#врач