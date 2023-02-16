Какие соки более полезны для здоровья

Соки полезны тем, что являются альтернативой потреблению фруктов и овощей. По словам эксперта, стакан сока ( 150–200 мл) равен дневной порции фруктов и овощей (400–500 г). Поэтому соки нужно пить, поскольку люди зачастую едят недостаточно овощей и фруктов.

Копытько посоветовала употреблять соки с мякотью и желательно с добавлением овощей: в них содержатся пищевые волокна, необходимые организму.

Причём пить нужно именно соки, а не морсы и сокосодержащие напитки, в которые добавляется много сахара.

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