Какие соки более полезны для здоровья

Какие соки более полезны для здоровьяРассказала специалист по питанию
Специалист по питанию объяснила, что наиболее полезны соки с мякотью. Кандидат медицинских наук, автор книг о питании Марина Копытько рассказала, чем полезно употребление соков.
Фото: Wallpaperflare.com
Соки полезны тем, что являются альтернативой потреблению фруктов и овощей. По словам эксперта, стакан сока ( 150–200 мл) равен дневной порции фруктов и овощей (400–500 г). Поэтому соки нужно пить, поскольку люди зачастую едят недостаточно овощей и фруктов.
Копытько посоветовала употреблять соки с мякотью и желательно с добавлением овощей: в них содержатся пищевые волокна, необходимые организму.
Причём пить нужно именно соки, а не морсы и сокосодержащие напитки, в которые добавляется много сахара.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.