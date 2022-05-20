Какие травмы нельзя перебинтовывать

По словам врача, при изолировании таких ран и травм к ним блокируется доступ воздуха, что приводит к развитию анаэробных бактерий. Это может вызвать различные бактериальные инфекции, к числу которых относится и столбняк.

При этом специалист подчеркнул, что столбняк не распространён, потому что большинство людей привиты от этой инфекции.

«Но если человек вдруг пренебрёг вакцинацией и получил даже банальную ссадину на открытом пространстве, мы всегда рекомендуем пройти противостолбнячную вакцинацию. Но столбняк не такая частая проблема, потому что многие люди имеют иммунитет. Следует упомянуть, что столбняк — анаэробная инфекция, поэтому все травмы, связанные с повреждением кожных покровов ни в коем случае нельзя закрывать наглухо, как многие пациенты любят делать, залепляя лейкопластырями, компрессами, затрудняя доступ воздуха в рану. Отсутствие воздуха в ране способствует развитию анаэробных микроорганизмов, которые приводят к гораздо более серьёзным состояниям, чем столбняк», — предупредил Давыдов.

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