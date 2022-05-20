Фитнес и здоровье
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Какие травмы самые опасные для здоровья и жизни человека

Объяснил врач
Заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Пётр Давыдов рассказал, какие травмы являются самыми опасными для здоровья и жизни человека.
Какие травмы самые опасные для здоровья и жизни человека

Эксперт отметил, что самые опасные — травмы и повреждения головы. Критерием серьёзности является кровотечение из раны. Такие ситуации всегда требуют вмешательства врача.

Чтобы снизить риск травматизации специалист посоветовал носить нескользкую обувь, всегда внимательно смотреть по сторонам, а также свести к минимуму травмоопасные действия.

«Также необходимо вызывать скорую помощь при деформации конечности по оси, когда мы видим «неестественное» искривление конечности, это также требует обращения за помощью, так как связано с переломом или тяжелым вывихом, при которых необходимо участие специалиста», — объяснил Давыдов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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