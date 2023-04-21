Фитнес и здоровье
22:12, 21 апреля 2023
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Какие три продукта не стоит есть при похудении

Объяснил диетолог

Американский диетолог Майкл Мосли порекомендовал людям, стремящимся похудеть, отказаться от трёх распространённых продуктов.

Это так называемые белые продукты, содержащие крахмалистые углеводы: макароны, картофель и белый рис. Вместо них следует употреблять продукты из цельного зерна: булгур, цельную рожь, цельнозерновой ячмень, коричневый рис и гречку. В них можно добавлять бобовые, чтобы сделать ещё более питательными.

По словам эксперта, важно ограничить употребление обработанного мяса и других подобных продуктов.

И лучше отказаться от сахара. Мосли отметил, что сахар может находиться в таких продуктах, как хлеб, магазинные смузи, сухие завтраки.

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