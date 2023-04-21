Какие три продукта не стоит есть при похудении

Это так называемые белые продукты, содержащие крахмалистые углеводы: макароны, картофель и белый рис. Вместо них следует употреблять продукты из цельного зерна: булгур, цельную рожь, цельнозерновой ячмень, коричневый рис и гречку. В них можно добавлять бобовые, чтобы сделать ещё более питательными.

По словам эксперта, важно ограничить употребление обработанного мяса и других подобных продуктов.

И лучше отказаться от сахара. Мосли отметил, что сахар может находиться в таких продуктах, как хлеб, магазинные смузи, сухие завтраки.

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