Какие венерические заболевания лидируют в России

В мире сейчас усиливается заболеваемость различными венерическими инфекциями. В России ситуация не лучше. Если не учитывать ВИЧ, лидерами среди половых инфекций являются хламидиоз, сифилис, гонорея.

Хуже всего ситуация в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, лучше всего — в Ямало-Ненецком автономном округе.

По словам врача, защититься от венерических болезней можно только с помощью воздержания от половой жизни.