Фитнес и здоровье
02:48, 18 февраля 2023
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Какие венерические заболевания лидируют в России

Рассказал дерматовенеролог

Дерматовенеролог рассказал, что в России лидируют хламидиоз, сифилис и гонорея. Врач-гинеколог и дерматовенеролог Александр Русин рассказал, какие ИППП — инфекции, передающиеся половым путём, — лидируют в России.

Какие венерические заболевания лидируют в России

Фото: Familymedicineaustin.com

В мире сейчас усиливается заболеваемость различными венерическими инфекциями. В России ситуация не лучше. Если не учитывать ВИЧ, лидерами среди половых инфекций являются хламидиоз, сифилис, гонорея.

Хуже всего ситуация в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, лучше всего — в Ямало-Ненецком автономном округе.

По словам врача, защититься от венерических болезней можно только с помощью воздержания от половой жизни.

В России сейчас лидируют три инфекции: сифилис, гонорея и хламидии, если не говорить про ВИЧ, а только про то, чем занимается дерматовенеролог. Основной и самый древний способ профилактики — стакан воды. Когда спрашивают, до или после секса, я отвечаю — вместо. Если ты не живёшь половой жизнью, то на 99,9% ты защищен от ИППП.

Александр Русин
Врач-гинеколог и дерматовенеролог
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