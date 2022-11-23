02:44, 23 ноября 2022
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Какие виды мяса вызывают подагруСемейный врач объяснила, какие виды мяса вызывают подагру
Семейный врач Татьяна Захарова рассказала, какие виды мяса вызывают подагру.
По словам специалиста, подагра, или гиперурикемия, — это высокий уровень мочевой кислоты в крови. Это вещество расщепляет пищу и напитки, содержащимися в нём органическими соединениями, — пуринами.
Пурины содержатся практически во всех продуктах, но в некоторых их уровень очень высокий. Среди таких продуктов бекон, индейка, говядина, телятина, оленина и субпродукты наподобие печени, а также морепродукты.
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