Какие виды мяса вызывают подагру

По словам специалиста, подагра, или гиперурикемия, — это высокий уровень мочевой кислоты в крови. Это вещество расщепляет пищу и напитки, содержащимися в нём органическими соединениями, — пуринами.

Пурины содержатся практически во всех продуктах, но в некоторых их уровень очень высокий. Среди таких продуктов бекон, индейка, говядина, телятина, оленина и субпродукты наподобие печени, а также морепродукты.

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