Фитнес и здоровье
02:44, 23 ноября 2022
1 мин.

Какие виды мяса вызывают подагру

Семейный врач объяснила, какие виды мяса вызывают подагру

Семейный врач Татьяна Захарова рассказала, какие виды мяса вызывают подагру.

Какие виды мяса вызывают подагру

По словам специалиста, подагра, или гиперурикемия, — это высокий уровень мочевой кислоты в крови. Это вещество расщепляет пищу и напитки, содержащимися в нём органическими соединениями, — пуринами.

Пурины содержатся практически во всех продуктах, но в некоторых их уровень очень высокий. Среди таких продуктов бекон, индейка, говядина, телятина, оленина и субпродукты наподобие печени, а также морепродукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник фото:Wattagnet.com
Источник:МедикФорум
Теги:
#еда
,
#врач
,
#здоровье
Новости партнеров
Новости партнеров