Какие витамины нужно принимать круглый год

По словам Юргаевой, таких витаминов три: витамин D, омега-3, магний. Витамин D — жирорастворимый, поэтому для его усвоения необходимо, чтобы у человека не было дефицита жиров. Этот витамин накапливается в организме.

Его важно принимать людям, которые живут севернее Средиземноморья. Врачи обычно назначают витамин D либо в чистой форме, D3, либо в комбинации — D3 + К2. Всё зависит от индивидуальных особенностей организма.

Омега-3 содержится в рыбе. Дефицит этого витамина возникает из-за частых перекусов, не способствующих улучшению здоровья, или по причине того, человек редко ест рыбу. Особенно в этом отношении нужно быть внимательным людям, приверженным ЗОЖ, так как они сторонники обезжиренных диет.

На первом месте по необходимости поддержания уровня в организме является такое вещество, как магний. «Возглавляет этот список магний в биодоступной форме. Наш организм постоянно расходует этот микроэлемент. Понервничали — теряем магний. Стареем — теряем магний. А уж если у нас проблемы с ЖКТ, почками, эндокринной системой или есть непролеченные инфекции, усвоение магния из пищи снижается до минимума», — объяснила врач.

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