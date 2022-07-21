Какие вредные привычки чаще всего «обостряются» в отпуске

Сообщается, что 10% респондентов в повседневной жизни совмещают здоровый образ жизни с «вредным». В основном это употребление алкоголя, газировок и фастфуда. Остальные 90% опрошенных стараются придерживаться ЗОЖ.

Но две трети участников опроса всё же «отрываются» во время отпуска, позволяя себе алкоголь, — самая распространённая вредная привычка, едят вредную пищу и нарушают режим сна и спорта. Лишь 21% из опрошенных продолжают в отпуске вести здоровый образ жизни.

Также отмечается, что один из 10 респондентов либо не соблюдает водный баланс, либо не придерживается никаких полезных привычек.

В итоге каждый второй участник в течение отдыха теряет прежнюю форму, при этом 13% всё же худеют.