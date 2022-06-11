Какие ягоды и овощи помогают не заболеть раком

По словам специалиста, в тёмных ягодах содержится рекордное количество антиоксидантов, подавляющих больные клетки и профилактирующих онкологию. Это голубика, черника, ежевика. Кроме них нужно регулярно есть фрукты и овощи с содержанием ликопина и бета-каротина: тыкву, морковь, абрикосы. Ликопин предотвращает развитие рака простаты, бета-каротин — рака слизистых оболочек и молочной железы.

Эффективным средством профилактики онкологии являются крестоцветные овощи — капусту, особенно брокколи. В ней содержится сульфорафан — вещество, зарекомендовавшее себя как противораковое средство. А клетчатка, содержащаяся в этом овоще, препятствует развитию рака толстого кишечника.

Полезны для профилактики онкологии зелёный чай, в составе которого есть катехины, подавляющие образование патологических клеток и препятствующие развитию рака. Не менее важными в борьбе с раком являются продукты с высоким уровнем витамина С: квашеная капуста, болгарский перец, чёрная смородина. Различные воспалительные процессы, даже незначительные, которые провоцируют не только сердечно-сосудистые заболевания, но и онкологию, подавляют такие специи, как куркума, шалфей, базилик.

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