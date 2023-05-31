Какие запахи могут спровоцировать приступ мигрени

Учёные провели исследование с участием 100 пациентов с диагностированной клинической мигренью — хронической или эпизодической. В итоге более 50% участников утвердительно сказали, что зачастую приступ головной боли у них вызывает запах духов. Остальные пациенты говорили, что на развитие у них мигрени влияют запахи табака, пота, мусора, кондиционера для белья, средств для ухода за волосами, бензина.

В отношении локаций участники рассказали, что чаще всего голова начинала болеть в торговых центрах, ресторанах, офисах, больничных залах ожидания, поездах.

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