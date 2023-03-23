Какие житейские привычки ускоряют старение и сокращают жизнь не слабее, чем алкоголь

Какие житейские привычки ускоряют старение и сокращают жизнь не слабее, чем алкогольОбъяснила диетолог
Кроме алкоголя и курения, человек быстро стареет от ожирения, «сгорания» под солнцем и фастфуда. Врач-диетолог Лиза Афинская рассказала о житейских привычках, которые ускоряют старение и сокращают жизнь не меньше, чем курение и злоупотребление алкоголем.
Фото: Dailymail.co.uk
Прежде всего это бич века — ожирение. Лишний вес запускает множество опасных для здоровья и жизни процессов. В частности, это сердечно-сосудистые заболевания.
Особенно эта проблема опасна для женщин: по данным исследователей из Гарварда, женщины с лишним объёмом жира, включая талию, находятся в группе повышенного почти в два раза риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, у кого вес нормальный.
Второй фактор — загорать под солнечными лучами, проникающими глубоко в кожу. Это не только усиливает процессы увядания, способствует появлению пигментных пятен, морщин и развитию дряблости, но и повышает риск развития рака. Как отметила врач, «кожа лица может быть повреждена всего за 15 минут пребывания на солнце».
Не менее вредной пищевой привычной Афинская назвала регулярное употребление ультрапереработанных продуктов: фастфуд, пицца, чипсы, газировка и подобное. Такая еда приводит к риску развития опасных заболеваний и провоцирует набор лишнего веса.
Не превышайте индекс массы тела (ИМТ) 24.9 в любом возрасте, а также объём талии — в идеале не более 80 см для женщин и 90-94 см для мужчин.