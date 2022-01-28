Каких привычных симптомов коронавируса нет у его омикрон-штамма

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Каких привычных симптомов коронавируса нет у его омикрон-штаммаИ в чем еще кроются отличия
Среди симптомов COVID-19 есть как очевидные, так и не очень. Но при этом врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов назвал два симптома коронавируса, которые вы вряд ли обнаружите у себя при заражении омикрон-штаммом.
По словам специалиста, потеря обоняния или затрудненное дыхание уже становятся редкостью для омикрон варианта COVID-19.
Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При дельте это встречалось уже реже, а при омикроне потеря обоняния — это редкость
Алексей Водовозов
Врач-терапевт
К тому же, помимо отсутствия некоторых симптомов, омикрон-штамм в большинстве случаев даже не добирается до легких, а останавливается в бронхиолах и вызывает бронхиолит. Однако Водовозов не считает, что бронхиолит при омикроне намного лучше пневмонии при дельте, но он отметил “легкость” этого заболевания на фоне пневмонии.
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Источник: Радио “Спутник”