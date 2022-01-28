Каких привычных симптомов коронавируса нет у его омикрон-штамма

К тому же, помимо отсутствия некоторых симптомов, омикрон-штамм в большинстве случаев даже не добирается до легких, а останавливается в бронхиолах и вызывает бронхиолит. Однако Водовозов не считает, что бронхиолит при омикроне намного лучше пневмонии при дельте, но он отметил “легкость” этого заболевания на фоне пневмонии.

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