Каким людям смертельно опасно есть хлеб с плесенью

Эксперт призвал очень осторожно относиться к этому беременных и следить за детьми — микотоксины, выделяемые грибком, могут спровоцировать или опасную для жизни аллергию, или дыхательную недостаточность.

«Это смертельно опасно», — подчеркнул Хикки.

Также он отметил, что плесень может поражать почки, печень, желудочно-кишечный тракт, вызывая сбои в функционировании этих органов.

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