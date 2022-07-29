Какими инфекциями можно заразиться в бассейнах и аквапарках

По её словам, если вода, дно и вся территория бассейна регулярно очищаются, а посетителей осматривает медработник, то риск заражения минимален. Но реальная ситуация иная, и санитарных норм придерживаются не везде.

Поэтому нужно соблюдать некоторые меры предосторожности. Сафонова предупредила, что меры предосторожности необходимы, чтобы избежать грибковых заболеваний, синегнойной палочки, простейших, конъюнктивита, гепатита А и других «приятностей».

Лучше перед посещением аквапарка или бассейна принять душ и помыться антибактериальным шампунем, после — ещё и обработать ноги противогрибковым средством.

При посещении все вещи, которыми человек пользуется, должны быть строго индивидуальными: лучше перестраховаться и принести собственные полотенца, тапочки, обувь для плавания, резиновую шапочку. Шезлонг обязательно нужно накрывать собственным полотенцем.

Во время купания нельзя глотать воду, а если это произошло — необходимо промыть рот чистой питьевой водой и принять активированный уголь или другой адсорбент, чтобы снизить вероятность развития инфекции. После бассейна может начаться конъюнктивит: из-за химически очищенной воды может быть вызвана аллергия. Роговица глаза при погружении в воду теряет защитную слизистую плёнку — глаза становятся уязвимыми для бактерий.

Нельзя посещать бассейн сразу после перенесённого ОРВИ — риск заражения увеличивается в силу ослабленного иммунитета. Такую же опасность представляют раны и ссадины на теле — некоторые виды патогенов, невосприимчивые к антибиотикам, смогут вызвать серьёзные заболевания. Например, это может быть синегнойная палочка, способная спровоцировать наружный отит, поражать дыхательную и нервную системы, мягкие ткани, желудочно-кишечный тракт.

Специалист подчеркнула, что даже один человек с грибковой инфекцией может быть опасен для всех остальных посетителей аквапарка или бассейна.

«Помимо грибковых заболеваний, есть риск заразиться энтеровирусами, сальмонеллёзом, конъюнктивитом, дизентерией, гепатитом А, синегнойной палочкой или микстинфекцией, а также гельминтами, легионеллой и простейшими. Причём источником заражения может стать не только больной человек, но и все предметы, которых он касался: шезлонги, поручни, кафель, напольные покрытия, полотенца, обувь, резиновые матрасы и круги, обувь», — рассказала эксперт.

Также она порекомендовала немедленно обратиться к врачу, если после посещения общественного бассейна или аквапарка возник зуд, появились высыпания на коже и слизистых, выделения из половых органов, поднялась температура и начались расстройства кишечника.

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