Какими опасными инфекциями можно заразиться во время путешествий

По словам врача, необходимо заранее проходить соответствующую профилактику. В частности, это касается тропических стран, где от паразитарных инфекций ежегодно умирает порядка 2 млн человек.

Это дизентерия, дифтерия, брюшной тиф. Также стоит помнить о таком коварном заболевании, как гепатит А, который передаётся не только от инфицированного человека, но и через пищу и воду.

Кроме того, при посещении жарких стран нельзя забывать об SPF. Палящее солнце может не только обжечь, но и спровоцировать рак кожи.