Какими продуктами можно справиться с зимней хандрой

Начните свой день с полезного завтрака из хлопьев - это отличный способ придать организму бодрости и одновременно помочь справиться с симптомами САР, считает Джулиана Тамайо, диетолог. По ее словам, большинство обогащенных хлопьев содержат много клетчатки, витамина B12 и фолиевой кислоты.

Если вы любите морепродукты, то стоит добавить их в ваш рацион. Употребление нежирных белков может помочь облегчить симптомы зимней хандры, поскольку этот белок не вызывает несварения или воспаления, утверждает Тамайо.

А если вы придерживаетесь вегетарианской или веганской диеты, то тофу может стать для вас идеальным продуктом, повышающим настроение. Сьюзан Келли, врач общего профиля, рассказывает, что поддерживаемый уровень железа связан с уменьшением риска развития зимней хандры и депрессии. По ее словам, огромное количество клеток вашего мозга нуждаются в железе для предотвращения депрессивных симптомов.

Тамайо также заявила, что исследования показывают наличие в темном шоколаде большого количества магния, который является важным минералом, играющим роль в облегчении симптомов депрессии, заключила эксперт.