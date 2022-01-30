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Какими продуктами можно справиться с зимней хандрой

И в чем ее причина
Если в холодные и темные месяцы вы испытываете зимнюю хандру, то вы определенно не одиноки в этом. У некоторых людей это проявляется в виде сезонного аффективного расстройства (САР) - типа депрессии, связанного со сменой времен года. Врачи Eat This, Not That! рассказали про продукты, которые помогут справиться с этим состоянием.
Какими продуктами можно справиться с зимней хандрой

Начните свой день с полезного завтрака из хлопьев - это отличный способ придать организму бодрости и одновременно помочь справиться с симптомами САР, считает Джулиана Тамайо, диетолог. По ее словам, большинство обогащенных хлопьев содержат много клетчатки, витамина B12 и фолиевой кислоты.

Если вы любите морепродукты, то стоит добавить их в ваш рацион. Употребление нежирных белков может помочь облегчить симптомы зимней хандры, поскольку этот белок не вызывает несварения или воспаления, утверждает Тамайо.

А если вы придерживаетесь вегетарианской или веганской диеты, то тофу может стать для вас идеальным продуктом, повышающим настроение. Сьюзан Келли, врач общего профиля, рассказывает, что поддерживаемый уровень железа связан с уменьшением риска развития зимней хандры и депрессии. По ее словам, огромное количество клеток вашего мозга нуждаются в железе для предотвращения депрессивных симптомов.

Тамайо также заявила, что исследования показывают наличие в темном шоколаде большого количества магния, который является важным минералом, играющим роль в облегчении симптомов депрессии, заключила эксперт.

Источник: Eat This, Not That!
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