Какими продуктами можно справиться с зимней хандрой

И в чем ее причина

Если в холодные и темные месяцы вы испытываете зимнюю хандру, то вы определенно не одиноки в этом. У некоторых людей это проявляется в виде сезонного аффективного расстройства (САР) - типа депрессии, связанного со сменой времен года. Врачи Eat This, Not That! рассказали про продукты, которые помогут справиться с этим состоянием.