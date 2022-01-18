Какими продуктами можно заменить кофе для бодрости

Вместо кофе диетолог советует смесь из теплого молока, имбиря, кленового сиропа и порошка куркумы. Молоко является источником натурального белка, кленовый сироп придаст сладости, а также он обладает противовоспалительными свойствами, как, впрочем, и куркумин в составе куркумы.

Самый простой вариант замены кофе – вода. Исследования показали, что из-за обезвоживания человек может чувствовать себя достаточно вяло, чтобы страдать от неясного мышления и скачков настроения. Диетолог советует выпивать не менее восьми стаканов воды в день – столько пьет она.

Для более бодрого состояния Манакер рекомендует есть киви. Он богат серотонином, гормоном, который связан с регуляцией сна. Эксперименты показали, что употребление двух киви за час до сна увеличивает его продолжительность, а также качество.

Постная говядина — один из лучших источников железа, который в свою очередь способствует транспортировке кислорода по организму, а дефицит кислорода может вызвать усталость. Если вы не едите мясо, то железа достаточно в шпинате, бобовых, киноа, брокколи и тофу.