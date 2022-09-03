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Какими продуктами нужно кормить школьника для укрепления здоровья

Хороши орехи и ягоды
Врач-невролог Олег Лене рассказал, какие продукты полезны детям в начале учебного года.
Какими продуктами нужно кормить школьника для укрепления здоровья

По его словам, для поддержания когнитивных функций и работы центральной нервной системы ребёнку в начале учебного года, после летних каникул, в рацион следует добавлять грецкие орехи. Это узконаправленный стимулятор ЦНС. В грецких орехах содержится арахидоновая кислота, которая стимулирует энергетические процессы в головном мозге. Детям хорошо давать грецкие орехи с мёдом.

Чтобы поддержать глаза, детям нужны лесные ягоды, особенно черника, которая воздействует на сетчатку глаза, на её питание и микроциркуляцию, голубика и ежевика. Эти ягоды богаты микроэлементами и благотворно влияют на работу головного мозга, а также на адаптацию человека к непростым условиям.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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