Какими продуктами нужно кормить школьника для укрепления здоровья

По его словам, для поддержания когнитивных функций и работы центральной нервной системы ребёнку в начале учебного года, после летних каникул, в рацион следует добавлять грецкие орехи. Это узконаправленный стимулятор ЦНС. В грецких орехах содержится арахидоновая кислота, которая стимулирует энергетические процессы в головном мозге. Детям хорошо давать грецкие орехи с мёдом.

Чтобы поддержать глаза, детям нужны лесные ягоды, особенно черника, которая воздействует на сетчатку глаза, на её питание и микроциркуляцию, голубика и ежевика. Эти ягоды богаты микроэлементами и благотворно влияют на работу головного мозга, а также на адаптацию человека к непростым условиям.

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