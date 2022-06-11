Какое мороженое самое безвредное для здоровья

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Какое мороженое самое безвредное для здоровьяРассказал доктор Мясников
Врач Александр Мясников рассказал, что мороженое — десерт не для всех. И посоветовал самое безвредное для организма.
Людям, которые следят за своим весом, а тем более тем, кто хочет похудеть, Мясников посоветовал воздержаться от употребления мороженого. Кроме калорий в этом продукте много сахара и нездоровых жиров.
При этом мороженое, как и всякая вкусная еда, помогает людям улучшить настроение за счёт выделения эндорфинов. Но во всём следует соблюдать умеренность, чтобы не навредить организму.
А самым безвредным мороженым врач назвал фруктовый лёд, в котором мало калорий и нет жиров.
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