Какое мороженое самое безвредное для здоровья

Людям, которые следят за своим весом, а тем более тем, кто хочет похудеть, Мясников посоветовал воздержаться от употребления мороженого. Кроме калорий в этом продукте много сахара и нездоровых жиров.

При этом мороженое, как и всякая вкусная еда, помогает людям улучшить настроение за счёт выделения эндорфинов. Но во всём следует соблюдать умеренность, чтобы не навредить организму.

А самым безвредным мороженым врач назвал фруктовый лёд, в котором мало калорий и нет жиров.

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